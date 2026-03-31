Ворог атакував залізницю Слов'янська, є поранені

Ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Слов'янська на Донеччині.

Про це повідомили міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та пресслужба "Укрзалізниці".

Йдеться, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, частково вибито вікна будівлі вокзалу. Залізничники оперативно перейшли в укриття, однак, на жаль, поранено чотирьох працівників локомотивного депо.

Зазначається, що одна працівниця перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

Вночі проти 31 березня внаслідок авіаудару по місту Слов'янськ Донецької області поранено щонайменше троє мирних мешканців, серед них – дитина.

Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.

Комплексні рішення дозволили вберегти від ударів ворожих БПЛА багато поїздів, але для захисту всіх поїздів вздовж фронтів на глибину 30-60 кілометрів на кожен поїзд треба поставити десятки модулів РЕБ.