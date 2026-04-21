Новини 21 квітня: Ахметов купив квартиру, євро дорожчає далі

Про що сьогодні говорили

Про Ахметова. Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов купив у Монако величезну п'ятирівневу розкішну квартиру в найпрестижнішому новому житловому проєкті князівства за 554 мільйони доларів – це одна з найбільших в історії продажів окремого житла.

Про Філатова. Дочка міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина, імовірно, є власницею дорогої нерухомості на озері Комо у Італії.

Про Шурму. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України Ростиславу Шурмі і його брату.

Про євро. Банки вдруге поспіль збільшили ціну євро для населення до найвищої середньої ціни в історії – 52,40 грн. У середу офіційний курс євро до гривні збільшиться на 2 копійки до 51,91 грн, що стане новим історичним рекордом.

Про пальне. Майже тижневе зниження світових цін на нафтопродукти почало позначатися на українському роздрібному ринку, тому дедалі більше мереж зменшують ціни на пальне.

Про нафту. Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1 долар на тлі очікувань, що мирні переговори між США та Іраном цього тижня все ж відбудуться і приведуть до збільшення постачання з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Про "Дружбу". Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу "Дружба", що транспортує російську нафту до країн Європи і він може поновити свою роботу.

Про газ. Росія розраховує упродовж кількох років продавати природний газ Китаю за ціною, яка приблизно на третину нижча за європейську.

Про презервативи. Найбільший виробник презервативів у світі, малайзійська компанія Karex Bhd, планує підвищити ціни на 20–30%, і не виключає подальшого їх зростання, якщо перебої з постачаннями затягнуться через війну в Ірані.

Червоний борщ замість водянистої каші: як заробити на лікарняному харчуванні?

Для багатьох лікарняне харчування стає тим, чого хочеться максимально уникнути. Але цей досвід може бути зовсім іншим. В Україні з'явився приклад того, як ця сфера може працювати інакше. Засновниця Foodicine Тетяна Коваль уперше задумалася про зміни після власного досвіду лікування.