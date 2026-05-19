Новини 19 травня: темпи падіння ВВП скоротилися, проїзний у Києві дорожчає на 275%

Про що сьогодні говорили:

Про атаки РФ. У ніч на 19 травня російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Ізмаїльського району на Одещині. Вранці ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині.

Про ВВП. Темпи падіння ВВП України скоротилися до 0,2% у квітні порівняно з 0,5% у першому кварталі 2026 року.

Про ціни на проїзд. У Києві вартість однієї поїздки за місячним проїзним у комунальному транспорті становитиме від 23,29 грн до 23,65 грн залежно від кількості придбаних поїздок. Петиція на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.

Про ухилення від податків. На Закарпатті розслідують ухилення від сплати податків у одному із найбільших медцентрів пластичної хірургії, оборот якого перевищує 500 мільйонів гривень: у організації схеми мінімізації підозрюють посадовців. БЕБ та поліція провели обшуки в мережі магазинів секонд-хенду і викрили масштабну схему дроблення бізнесу та ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

Про ШІ. Компанія Meta Platforms Inc. повідомила співробітникам, що скоротить приблизно 8000 людей, а ще 7000 працівників переводить у менші команди – на нові посади, пов'язані з штучним інтелектом.

Про ціни. В українських закладах McDonalds у травні ціни на різні позиції зросли від 5 до 30 грн: найбільше подорожчали бургери, картопля та деякі комбо.

Ексклюзиви ЕП:

Генплан розбрату: чому Львів та Сокільники конфліктують за землю біля аеропорту

Конфлікт навколо зміненого генерального плану села Сокільники на Львівщині лише на перший погляд може виглядати як типова суперечка між приміською громадою та великим містом через землю і забудову. Гостроти додає те, що село ще навіть не отримало десятки гектарів землі поблизу злітної смуги Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, а вже розпланувало їх забудову.