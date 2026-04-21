Ахметов купив у Монако 21-кімнатну квартиру за пів мільярда доларів

Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов купив у Монако величезну п'ятирівневу розкішну квартиру в найпрестижнішому новому житловому проєкті князівства за 554 мільйони доларів, що робить угоду однією з найбільших в історії продажів окремого житла.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

21-кімнатний об'єкт на набережній, придбаний холдинговою компанією бізнесмена, розташований у районі Маретерра. Новий квартал, зведений на намивній території, був відкритий князем Альбером II у 2024 році й уже привернув увагу надзаможних інвесторів з усього світу.

Квартира розташована у флагманській будівлі Le Renzo і займає близько 2500 квадратних метрів, не враховуючи балконів і терас із видом на Середземне море. Також вона має приватний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркомісць.

Деталі продажу, завершеного у 2024 році, містяться в реєстрах нерухомості князівства, а також у масиві електронних листів і попередніх документів на право власності.

Холдингова компанія Ахметова System Capital Management, або SCM, підтвердила, що здійснила придбання в цьому проєкті, але відмовилася надавати подробиці про сам об'єкт або його ціну.

"Міжнародний інвестиційний портфель SCM уже понад десять років включає окремий портфель преміальної нерухомості, про що неодноразово публічно повідомлялося, — йдеться в заяві компанії. — Серед його активів є і проєкт Le Renzo, у який ми інвестували на первинному ринку у 2021 році".

Зазначена ціна зробила б цю угоду найбільшим відомим продажем житла в історії, випередивши нещодавній продаж особняка забудовника Ніка Кенді в Челсі більш ніж за 350 мільйонів доларів або продаж пентхауса в Нью-Йорку менеджеру хедж-фонду Кену Гріффіну приблизно за 240 мільйонів доларів.

Довідка. Монако, розташоване на скелястому узбережжі між Францією та Італією, давно залишається найдорожчим ринком нерухомості у світі через свою невелику площу та статус податкової гавані.

Проєкт Маретерра будували понад десятиліття. Він включає 114 розкішних вілл, таунхаусів і квартир, розташованих навколо садів, гавані та громадської набережної.

Журнал Forbes 10 березня оновив черговий щорічний рейтинг найбагатших людей планети.

Найбагатшим українцем залишається власник груп ДТЕК і "Метінвест" Рінат Ахметов. Станом на березень 2026 року його статки оцінюються у $7,8 млрд.

Журналісти УП з'ясували, що мільярдер Рінат Ахметов у 2016 році купив у бізнесмена Павла Фукса віллу "Анастасія" на Лазурному узбережжі Франції на Кап-Ферра (округ Ніцца) - зараз там тривають будівельні роботи.