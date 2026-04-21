Україна відновила "Дружбу", але нема гарантій, що Росія не атакує її знову – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу "Дружба", що транспортує російську нафту до країн Європи і він може поновити свою роботу.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

Зеленський написав, що, "як і було визначено в комунікації із Євросоюзом", Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Президент зазначив, що нафтопровід може відновлювати функціонування.

"Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання", – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що Україна очікує розблокування кредиту ЄС у 90 мільярдів євро після цих дій.

"Сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України (мова про перемовини про вступ до ЄС, – ЕП) – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах", – додав президент.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.