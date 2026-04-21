Вплив світових цін: на українських АЗС пальне почало дешевшати

Майже тижневе зниження світових цін на нафтопродукти почало позначатися на українському роздрібному ринку, тому дедалі більше мереж зменшують ціни на пальне.

Про це пише профільне видання enkorr.

"Якщо бензин дешевшає стриманіше через помірне попереднє здорожчання, то на дизелі окремі оператори вже знижують цінники на 2 грн/л і більше. Досить обережно опускаються ціни на скраплений газ, зберігаючи високий спред", – зазначають експерти.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", з 13 по 20 квітня середня гуртова вартість дизельного пального знизилася на 4,78 грн/л, до 83,51 грн/л, бензину А-95 — на 0,93 грн/л, до 66,24 грн/л.

Скраплений газ здешевшав на 2 940 грн/т (майже 1,60 грн/л) і становив 77 500 грн/т (41,85 грн/л). На відміну від "світлих", імпортні ціни на цей вид пального залишаються високими, тоді як на внутрішнє ціноутворення тисне суттєвий профіцит ресурсу на тлі слабкого, як для цього періоду, попиту, зазначають фахівці.

За їхніми словами, одним зі стримуючих внутрішніх факторів був валютний курс, який, згідно з даними Мінфіну, за тиждень додав 0,54 грн на доларі (44,12 грн/$) і 0,87 грн (51,87 грн/€) на євро. Валютні зміни "прикрутили" до вартості бензину 0,90 грн/л, дизелю — трохи більш як 1,1 грн/л, LPG — 0,57 грн/л.

Порівняно з гуртом роздрібні ціни відреагували досить стримано, знизившись в середньому на дизелі — на 60 коп. (89,92 грн/л), на бензині — на 42 коп. (72,71 грн/л), а на скрапленому газу — лише на 5 коп./л, до 48,99 грн/л, за даними аналітиків.

Вони зазначають, що більш активному зниженню завадили запаси, нові надходження дорогого ресурсу, а також низька маржинальність.

Зі слів більшості операторів, простір для зниження цін обмежують дорогі залишки, сформовані у квітні на тлі очікувань дефіциту. Додатково стримують операторів-імпортерів і високі ціни на нові партії ресурсу.

З 13 по 17 квітня середня гуртова вартість бензину знизилася на 0,95 грн/л (66,22 грн/л), дизпального – на 3,91 грн/л (84,38 грн/л). LPG здешевшав на 3 150 грн/т (1,70 грн/л), до 77 290 грн/т (41,74 грн/л).