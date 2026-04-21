Суд обрав запобіжний захід Шурмі, якого підозрюють у розкраданнях на "зеленому" тарифі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України Єрмака Ростиславу Шурмі і його брату Олегу Шурмі, який є власником мережі українських та іноземних компаній.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що після затримання підозрюваних та доставлення їх до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, Ростислав Шурма перебуває у Німеччині. Він заявляв, що готовий співпрацювати зі слідством, але не в Україні.

За кордоном також перебуває і Олег Шурма.

Доповнено позицію Ростислава Шурми

21 квітня Шурма заявив, що вважає судове рішення незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі.

"Насправді стороні обвинувачення був потрібен саме такий процесуальний крок, щоб перейти до наступного етапу — міжнародного розшуку, звернень про моє затримання та подальшої спроби екстрадиції", - зазначив Шурма.

Він не визнає себе винним.

"Я не переховуюся. Я законно проживаю в Німеччині за адресою, яка давно і достеменно відома українським правоохоронним органам.

Коли їм було потрібно провести обшук у Німеччині та вилучити моє майно, вони прекрасно знали, де я живу, і користувалися міжнародними правовими механізмами.

Але коли дійшла справа до вручення підозри та викликів, вони чомусь вирішили, що закон можна обійти. Це і є подвійні стандарти", - вважає Шурма.

Нагадаємо:

НАБУ та САП підозрюють Ростислава Шурму та Олега Шурму у розкраданні 141 млн грн на "зеленому" тарифі. За даними слідства, вони у складі організованої групи діяли на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.

А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Шурма підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".

Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.

Детективи Національного антикорупційного бюро в липні 2025 року провели обшуки в будинку Шурми у Німеччині.