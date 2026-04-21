Суд обрав запобіжний захід Шурмі, якого підозрюють у розкраданнях на "зеленому" тарифі
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України Єрмака Ростиславу Шурмі і його брату Олегу Шурмі, який є власником мережі українських та іноземних компаній.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зазначається, що після затримання підозрюваних та доставлення їх до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Нагадаємо, Ростислав Шурма перебуває у Німеччині. Він заявляв, що готовий співпрацювати зі слідством, але не в Україні.
За кордоном також перебуває і Олег Шурма.
Доповнено позицію Ростислава Шурми
21 квітня Шурма заявив, що вважає судове рішення незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі.
"Насправді стороні обвинувачення був потрібен саме такий процесуальний крок, щоб перейти до наступного етапу — міжнародного розшуку, звернень про моє затримання та подальшої спроби екстрадиції", - зазначив Шурма.
Він не визнає себе винним.
"Я не переховуюся. Я законно проживаю в Німеччині за адресою, яка давно і достеменно відома українським правоохоронним органам.
Коли їм було потрібно провести обшук у Німеччині та вилучити моє майно, вони прекрасно знали, де я живу, і користувалися міжнародними правовими механізмами.
Але коли дійшла справа до вручення підозри та викликів, вони чомусь вирішили, що закон можна обійти. Це і є подвійні стандарти", - вважає Шурма.
Нагадаємо:
НАБУ та САП підозрюють Ростислава Шурму та Олега Шурму у розкраданні 141 млн грн на "зеленому" тарифі. За даними слідства, вони у складі організованої групи діяли на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.
У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.
Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.
А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.
Шурма підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".
Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.
Детективи Національного антикорупційного бюро в липні 2025 року провели обшуки в будинку Шурми у Німеччині.