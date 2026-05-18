Іран погрожує паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру

Іран погрожує пошкодити інтернет-кабелі, що з'єднують Європу, Азію та Перську затоку та розташовуються під Ормузькою протокою.

Про це пише CNN.

Іран хоче стягувати плату з найбільших технологічних компаній світу за використання цих підводних інтернет-кабелів.

"Ми введемо плату за інтернет-кабелі", – раніше заявив речник іранських військових сил Ібрагім Зольфагарі.

Іран, згідно зі своїм планом, вимагатиме від Google, Microsoft, Meta та Amazon дотримуватися іранського законодавства, а компанії-власники підводних кабелів будуть зобов'язані сплачувати ліцензійні збори за їхнє використання.

Права на ремонт та технічне обслуговування кабелів будуть надані виключно іранським фірмам.

Кабелі проходять через Ормузьку протоку та Перську затоку, але тільки два з них перетинають води Ірану – Falcon та Gulf Bridge International (GBI).

Також незрозуміло, як режим може змусити технологічних гігантів дотримуватися вимог, оскільки їм заборонено здійснювати платежі Ірану через суворі санкції США.

Водночас наслідки потенційної атаки на кабелі можуть бути катастрофічними та вплинути на інтернет-з'єднання в усьому світі.

Зокрема у країнах Перської затоки розташовано багато інфраструктури сучасних цифрових гігантів – наприклад, датацентри Amazon, які Іран вже атакував у березні. Відключення кабелів відключить цю інфраструктуру від решти світу.

За межами Близького Сходу – Індія може зіткнутися з проблемою втрати значної частини свого інтернет-трафіку, що загрожуватиме її величезній індустрії аутсорсингу, та, відповідно, усьому світу, мільярдними збитками.

Саботаж кабелів також уповільнить фінансову торгівлю та транскордонні транзакції між Європою та Азією, а деякі частини Східної Африки можуть зіткнутися з відключенням інтернету.

Якщо посередники Ірану – єменські хусити – вирішать здійснити аналогічну атаку в Червоному морі, збитки можуть бути значно серйознішими.

У 2024 році хусити атакували підводні кабелі в Червоному морі. Унаслідок цього постраждало 25% світового інтернет-трафіку.