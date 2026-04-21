Курс євро до гривні знову оновить історичний максимум

Віктор Волокіта — 21 квітня, 17:19
НБУ

У середу, 22 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 2 копійки до 51,91 грн, що стане новим історичним рекордом.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 1 копійку до 44,11 грн

Офіційні курси на середу 22 квітня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,11 грн (44,10 грн станом на 21 квітня);
  • 1 євро – 51,91 грн (51,89 грн станом на 21 квітня).

Нагадаємо:

У вівторок, 21 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 13 копійок до 51,89 грн, що стало новим історичним рекордом.

У понеділок, 20 квітня, офіційний курс євро до гривні також оновив історичний рекорд - 51,76 грн, а перед цим у п'ятницю, 17 квітня - 51,42 грн.

Попередній рекорд курсу євро було встановлено 15 квітня 2026 року - 51,32 грн.

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.

