Нафта відреагувала на позитивні надії щодо переговорів США та Ірану

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1 долар на тлі очікувань, що мирні переговори між США та Іраном цього тижня все ж відбудуться і приведуть до збільшення постачання з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,04 долара, або на 1,1%, до 94,44 долара за барель. Американська West Texas Intermediate з поставкою у травні впала на 1,66 долара, або на 1,9%, до 87,95 долара. Травневий контракт спливає у вівторок, а активніший червневий контракт подешевшав на 1,24 долара, або на 1,4%, до 86,18 долара.

У понеділок обидва еталонні сорти різко зросли: Brent — на 5,6%, а WTI — на 6,9%, після того як Іран знову закрив Ормузьку протоку, перекривши ключову артерію нафтових перевезень, а США захопили іранське вантажне судно в межах блокади портів країни.

Втім, інвестори зосереджені на ймовірності того, що переговори цього тижня приведуть до продовження чинного перемир'я або до остаточної угоди, хоча ризик подальшого конфлікту і збоїв у нафтових потоках зберігається.

"Хоча енергетичні ринки вчора пішли вгору після рішення Ірану знову закрити Ормузьку протоку, вони все ще торгуються так, ніби зберігається оптимізм щодо переговорів США та Ірану", — зазначили аналітики ING.

"Але ми вважаємо, що ринки недооцінюють триваючий збій постачання. Оптимізм, схоже, затуманює реальність шоку пропозиції".

У понеділок високопоставлений іранський чиновник сказав Reuters, що Тегеран зважує участь у мирних переговорах у Пакистані після зусиль Ісламабада, спрямованих на припинення американської блокади.

Нагадаємо:

Раніше в Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

19 квітня Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Однак вже 20 квітня очільник Білого дому заявив, що американські військові захопили іранське судно, коли те намагалось прорвати блокаду США в Оманській затоці.

Тоді комерційний рух через Ормузьку протоку майже завмер після короткого і хаотичного відкриття на вихідних, яке завершилося першим захопленням іранського судна Сполученими Штатами.