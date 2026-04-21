Китай не замінив Росії Європу: купуватиме газ з великим дисконтом – ЗМІ

Росія розраховує упродовж кількох років продавати природний газ Китаю за ціною, яка приблизно на третину нижча за європейську, тож переорієнтація на Азію не змогла повністю компенсувати втрату більшості західних ринків країни.

Про це написало Bloomberg.

За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому 258,80 доларів за тисячу кубічних метрів.

Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.

Ця різниця буде повільно зменшуватися протягом наступних трьох років, але у 2029 році все ще становитиме трохи більше 27%, запевнили Bloomberg джерела, які побажали залишитися анонімними.

Минулого року Росія продавала свій природний газ Китаю за середньою ціною 248,7 долара за тисячу кубометрів.

Незважаючи на те, що Піднебесна зараз є найбільшим споживачем російського газу, ця торгівля менш прибуткова, ніж торговля з Європою, стверджує Bloomberg. Тим часом лише кілька європейських країн досі отримують російський газ трубопроводами, говориться у повідомленні.

У "Газпромі" вважають, що ціни для Китаю об'єктивно нижчі, ніж для Європи, оскільки газові родовища, з яких постачають газ до Азії, розташовані ближче до споживача.

Росія вже кілька років збільшує постачання до Китаю через газопровід "Сила Сибіру". За даними "Газпрому", у 2025 році газопровід досяг своєї проєктної потужності у 38 мільярдів кубометрів, а фактичні поставки газу через трубопровід були дещо вищими.

У 2029 році щорічні обсяги поставок газу з Росії на Схід, за словами джерел, мають зрости до 52,5 млрд кубометрів завдяки додатковим угодам між "Газпромом" і China National Petroleum Corp. Йдеться, зокрема, про розширення існуючого газопроводу та прокладання нового маршруту на Далекому Сході.

Тим часом, як стверджують джерела Bloomberg, Росія очікує, що її поставки газу трубопроводом до Європи скоротяться до 32 мільярдів кубометрів на рік у 2028–2029 роках, порівняно з 36 мільярдами кубометрів цього року та 38 мільярдами кубометрів наступного.

До повномасштабного вторгнення "Газпром" постачав західним клієнтам до 200 мільярдів кубометрів на рік.

Читайте також: Васальні дисконти. Чому РФ продає енергоносії із знижками і що змінить війна в Ірані

Читайте також: Життя без газу? Як війна в Ірані вдарила по ЄС

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія пропонує країнам Південної Азії скраплений природний газ з підсанкційних об'єктів зі знижкою 40% від спотових цін і обіцяє надати документи, щоб виглядало так, ніби вантажі походять з не-російських джерел, таких як Оман або Нігерія.

До того повідомлялося, що російські компанії збираються перенаправити частину поставок скрапленого природного газу (СПГ) з Європи до "дружніх країн".

Раніше повідомлялося, що запропонований газопровід для постачання газу з російської Сибіру до Китаю потребує "величезного обсягу робіт, завдань і переговорів", а будівництво може зайняти 8-10 років.

Китай прагне збільшити закупівлі російського газу через наявний газопровід "Сила Сибіру-1", оскільки переговори щодо будівництва другого не просунулися. Це зриває плани Москви знайти нові ринки збуту.