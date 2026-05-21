Новини 21 травня: долар оновлює історичний максимум, "Auchan" закриває магазин у Києві

Про що сьогодні говорили:

Про валюту. У п'ятницю, 22 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд – 44,23 грн.

Про корупцію. Понад 71 мільйон гривень збитків завдано державі внаслідок постачання до військових частин ЗСУ непридатних та заборонених до використання добових польових наборів продуктів: чотирьом фігурантам справи повідомили про підозру.

Про оборону. Органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад: уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту.

Про гранти. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення.

Про "Auchan". "Auchan Україна" закриває свій магазин на Великій Кільцевій, 4 у Петропавлівській Борщагівці у Києві – завершився термін дії 16-річного контракту оренди.

Про "Нафтогаз". ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у середу 20 травня вперше з січня 2022 року продало природний газ на "Українській енергетичній біржі".

Ексклюзиви ЕП:

Усе на показ: в Україні декриміналізують порнографію

Законопроєкт про декриміналізацію виробництва та поширення порнографії планують винести на розгляд Верховної Ради наступного пленарного тижня – 25-29 травня.