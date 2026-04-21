На дочку міського голови Дніпра зареєстрована вілла на озері Комо – ЗМІ

Дочка міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина, імовірно, є власницею дорогої нерухомості на озері Комо у Італії.

Про це пише "Громадський контроль".

Така інформація міститься у офіційних витягах на нерухомість в Італії.

"За відкритими даними, ПІБ та дата народження збігаються з даними доньки публічної особи. Водночас це не є підтвердженням того, що йдеться про одну і ту ж особу", – зауважує "Громадський контроль".

На Катерину Філатову оформлено три об'єкти нерухомості та земельна ділянка на озері Комо.

"Згідно з офіційними витягами на Filatova Kateryna на зараз оформлено 3 об'єкти нерухомості та земельна ділянка в містечку Cernobbio (Італія) на озері Комо. Відповідно до документів, місце народження власниці зазначено як Україна, місце проживання — м. Дніпро (Україна)", – говориться у повідомленні.

Найбільший об'єкт (триповерхова вілла) має площу 821 кв.м. Також зазначено, що там 21,5 vani (умовних одиниць приміщень). Але це умовний обрахунок приміщень по італійській системі і є технічним показником. Зазвичай це відповідає 10–15 кімнатам, говориться у повідомленні.

Вартість комплексу нерухомості, що включає віллу, допоміжні приміщення та земельні ділянки, відповідно до реєстрових даних договору купівлі-продажу 2018 року, становила 8,43 млн євро.

За поточним курсом — це понад 430 млн грн. На момент придбання в гривневому еквіваленті це було менше. Додатково, згідно з договором, комісії посередникам становили близько 500 тис. євро.

На території вілли, відповідно до договору, розташований відкритий басейн.

Другий об'єкт комплексу класифікований як C/6 (гараж). Третій — нежитлове приміщення (категорія C/3) площею близько 96 кв.м.

На момент придбання Катерині Філатовій було 24 роки.

"Відомо, що нерухомість на озері Комо є одним із найдорожчих ринків у Європі: окремі вілли на березі можуть коштувати понад 10 млн євро залежно від локації та характеристик. Ця вілла розташована дещо далі від берегової лінії", – зазначає "Громадський контроль".

У публікації також зазначено, що вона базується на даних відкритих реєстрів і не містить тверджень щодо джерел походження коштів, правомірності придбання або порушень законодавства.

ЕП звернулась до пресслужби міського голови Бориса Філатова з проханням про коментарі. Там називають це російським ІПСО.

"Ця інформаційна кампанія синхронізується з російським колаборантами та державними зрадниками. Якщо вам цікаво брати в цьому участь — беріть", — відповіли ЕП.

