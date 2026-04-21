Найбільший у світі виробник презервативів різко підвищить ціни через війну в Ірані

Найбільший виробник презервативів у світі, малайзійська компанія Karex Bhd, планує підвищити ціни на 20–30%, і не виключає подальшого їх зростання, якщо перебої з постачаннями затягнуться через війну в Ірані.

Про це агентству Reuters повідомив генеральний директор компанії Го Міа Кіат.

"Ситуація дуже нестабільна, ціни зростають… У нас немає вибору, окрім як перекласти ці витрати на клієнтів", – сказав він.

Попит на презервативи зріс приблизно на 30% цього року, а перебої в логістиці ще більше посилили дефіцит.

Це пов'язують з тим, що підвищення вартості перевезень і затримки в доставленні призвели до скорочення запасів у багатьох клієнтів. Термін доставлення продукції до Європи та США зріс приблизно із місяця до двох.

"Ми бачимо, що значна кількість презервативів фактично перебуває на суднах, які ще не прибули до місця призначення, але дуже потрібні", – сказав Го Міа Кіат.

Глава компанії зазначив, що Karex має достатні запаси на найближчі кілька місяців і прагне збільшити виробництво.

Karex виготовляє понад 5 млрд презервативів щороку і постачає продукцію відомим брендам, таким як Durex, Trojan, а також глобальним програмам допомоги під егідою ООН.