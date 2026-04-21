Банки другий день поспіль збільшують ціну за євро до рекорду

Банки оновили курси валют на 21 квітня та вдруге поспіль збільшили ціну євро для населенню до найвищої середньої ціни в історії - 52,40 грн. Попередній рекорд становив 52,30 грн 20 квітня 2026 року.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,80 - 44,40 грн (на 20 квітня - 43,80 - 44,30 грн);

Євро - 51,50 - 52,40 грн (на 20 квітня - 51,50 - 52,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,85 - 44,45 грн;

Ощадбанк - 43,95 - 44,35 грн;

Укрсиббанк - 43,90 - 44,33 грн;

ПУМБ - 43,80 - 44,40 грн;

Райффайзен - 43,98 - 44,46 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,45 - 52,45 грн;

Ощадбанк - 51,75 - 52,35 грн;

Укрсиббанк - 51,60 - 52,29 грн;

ПУМБ - 51,50 - 52,30 грн;

Райффайзен - 51,60 - 52,46 грн.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

У вівторок, 21 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшився на 13 копійок до 51,89 грн, що стало новим історичним рекордом.