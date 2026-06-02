Новини 2 червня: масштабна атака Росії та глобальний збій сервісів

Про що сьогодні говорили:

Про масштабну атаку РФ. Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні. Через обстріл без світла тимчасово залишалися 140 тисяч киян. У столиці пошкоджень зазнала одна з будівель столичної податкової на правому березі, було травмовано двоє енергетиків ДТЕК, автосалон офіційного дистриб'ютора електромобілів Zeekr на Подолі у Києві тимчасово призупинив роботу через наслідки обстрілу.

Про удари України по РФ. У ніч на 2 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Після удару на території Ільського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.

Про бронювання. Уряд повідомив: нові критерії щодо бронювання військовозобов'язаних передбачають, що працівник, який працює за сумісництвом враховуватиметься в квоту бронювання лише один раз за одним місцем роботи – це не дасть збільшувати квоту на бронювання на кількох підприємствах.

Про збій роботи сервісів. У роботі низки цифрових сервісів по всьому світу зафіксовано масштабні збої – сервіси працюють з проблемами чи нестабільно. Згодом платформи хмарних обчислень Amazon Web Service, на потужностях якої працює значна кількість компаній світу, сервіси почали відновлювати свою роботу.

Про схему виведення коштів за кордон. Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

Про Медведчука. Співробітники Служби безпеки України (СБУ) провели обшуки за місцем проживання відомого київського бізнесмена, співвласника ТРЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора. Через підконтрольні йому суб'єкти господарювання він сприяв проросійському громадському діячу Віктору Медведчуку в ухиленні від санкцій.

Про відбудову Лук'янівського ринку. Петиція з вимогою якнайшвидше відбудувати Лук'янівський ринок, який зазнав руйнувань внаслідок російської ракетної атаки 24 травня 2026 року, набрала необхідні шість тисяч голосів і тепер її офіційно має розглянути міська влада.

Про торгівлю. Мережа "Фора" бере в управління близько 180 магазинів "Бадьорий" у Києві та Київській області: угода про набуття контролю над оператором мережі вже уклали.

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