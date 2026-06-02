Атака Росії на Київ поранила двох енергетиків – ДТЕК

Під час масованої російської атаки на Київ травмувань зазнали двоє енергетиків ДТЕК.

Про це повідомили в енергокомпанії.

У ДТЕК заявили, що надають постраждалим працівникам необхідну допомогу.

Попри підвищену небезпеку на енергетичних об'єктах, енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання, додали у ДТЕК.

ДТЕК відновила електропостачання для 110 тисяч родин у Києві після масованої російської атаки, яка пошкодила виробничий майданчик компанії та енергетичні об'єкти.

Внаслідок масованої повітряної атаки РФ на енергоінфраструктуру в Україні виникли нові знеструмлення у Києві та шести областях.