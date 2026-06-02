Уряд детально роз’яснив нові умови бронювання військовозобов’язаних

Ухвалені урядом нові критерії щодо бронювання військовозобов'язаних передбачають, що працівник, який працює за сумісництвом враховуватиметься в квоту бронювання лише один раз за одним місцем роботи – це не дасть збільшувати квоту на бронювання на кількох підприємствах.

Про це йдеться у публікації на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Міністерство детально роз'яснило, як працюватиме бронювання після оновлення критеріїв критичності підприємств.

Ухвалена Кабміном постанова від 30 травня робить систему бронювання військовозобов'язаних більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань, говориться у повідомленні.

Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану.

Після ухвалення рішення уряд відповідає на найпоширеніші питання бізнесу, працівників та уповноважених осіб підприємств щодо перехідного періоду, підтвердження критичності, врахування працівників за сумісництвом, зарплатного критерію та строків розгляду документів.

Оновлення стосується трьох основних блоків:

Перший блок стосується зарплатного критерію. Для підтвердження критичності підприємства, а також для бронювання працівника, встановлюється вимога щодо рівня зарплати на рівні трьох мінімальних заробітних плат.

Це 25 941 грн. Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 грн.

Йдеться про нараховану середню заробітну плату, тобто до сплати податків.

Другий блок стосується працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав. Такий працівник враховуватиметься в квоту бронювання лише один раз, за одним місцем роботи.

"Це дозволить уникнути ситуацій, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах", – пояснили у міністерстві.

Типові питання щодо нових змін до бронювання

Працівник враховуватиметься в квоту бронювання лише за одним місцем роботи, але це не обов'язково має бути основне місце роботи, зазначили у відомстві.

Якщо військовозобов'язаний працює на основній роботі та ще на кількох підприємствах за сумісництвом, врахувати його в кількість військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві, можна лише один раз.

Якщо саме це підприємство враховує його у свою квоту бронювання, то працівник бути заброньований на підприємстві, де він працює за сумісництвом. Головний принцип полягає в тому, що один військовозобов'язаний може бути врахований лише один раз, незалежно від кількості місць роботи.

Третій блок стосується перегляду критеріїв критичності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям.

Водночас для бізнесу передбачений перехідний період. Чинна критичність підприємств не скасовується автоматично. Також до 1 вересня зберігається діюче бронювання військовозобов'язаних працівників таких підприємств.

Рішення щодо підтвердження статусу критичності державні органи будуть ухвалювати за оновленими критеріями та після отримання від підприємства повного пакету документів.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо документи на бронювання розглядають довго і вони втрачають актуальність, міністерство пояснило, що державний орган має розглянути звернення підприємства у строк не більш як 10 робочих днів. Щоб уникнути затримок, підприємству потрібно подати повний і достовірний пакет документів.

Щодо питання, чи зберігається критичність підприємства на час перехідного періоду, то рішення про визнання підприємств критично важливими, строк дії яких завершується 1 вересня.

Чинне бронювання працівників зберігається. На час перехідного періоду зберігається і чинна критичність підприємств, і чинне бронювання військовозобов'язаних працівників цих підприємств.

У той же час у міністерстві наголосили, що законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронювання ФОПів не передбачене.

Зміни щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб, тобто працівників, не стосуються державних і комунальних підприємств.

Уряд запевняє, що скоординував роботу державних органів щодо дотримання строків розгляду звернень. За умови подання повного і достовірного пакету документів рішення має бути прийняте у строк не більш як 10 робочих днів, тож затримок виникнути на має.

"Працівнику не потрібно самостійно подавати документи для підтвердження критичності підприємства. Йому варто перевірити у роботодавця, чи зберігається чинне бронювання, стежити за актуальністю військово облікових даних і завчасно уточнити свій статус у відповідальної особи підприємства", – говориться у повідомленні.

Уповноважені особи підприємств повинні завчасно перевірити, чи відповідає підприємство оновленим критеріям, переглянути список працівників для бронювання, окремо перевірити працівників за сумісництвом, оцінити рівень середньої зарплати підприємства і зарплати працівників, яких планують бронювати, підготувати документи для перепідтвердження критичності та не відкладати подання до завершення перехідного періоду.

Щодо оновлених критеріїв критичності підприємства мають орієнтуватися на офіційні рішення органів, які визначають критичність у відповідній сфері або регіоні. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація буде доступна через офіційні канали відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації.

"Зміни не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства і працівники, які справді є критично важливими для роботи держави, громад, оборони та економіки в умовах війни", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Кабмін оприлюднив постанову про нові строки й порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, який дає підстави для бронювання військовозобов'язаних. Постанова підвищує зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, з 2,5 до 3 мінімальних зарплат (або 25 941 грн), для критичних підприємств, які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи ТОТ, залишили окремий нижчий поріг — не менше 2,5 мінімальних зарплат (21 618 грн).