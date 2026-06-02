РФ знищила автосалон китайського бренду в Києві

Артур Крижний — 2 червня, 11:23
Фото: Zeekr

Автосалон офіційного дистриб'ютора електромобілів Zeekr на Подолі у Києві тимчасово призупинив роботу через наслідки російського обстрілу.

Про це йдеться у повідомленні автосалону у соцмережах.

"У зв'язк уз наслідками ворожого обстрілу, наш автосалон на Подолі за адресою вул. Набережно-Лугова 4 тимчасово призупиняє роботу", - йдеться у повідомленні.

В оприлюдненому відео видно розтрощений фасад будівлі та зал для показу авто. Деякі автівки також постраждали.

Компанія повідомила, що усі деталі щодо відновлення роботи повідомить згодом.

Довідка. Zeekr – преміальний бренд електромобілів китайської групи Geely. В Україні бренд представлений через офіційного дистриб'ютора, а на Подолі працює одна з його київських дилерських локацій.

Нагадаємо:

У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

