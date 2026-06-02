Масована атака знеструмила три райони Києва: більшість уже зі світлом

ДТЕК відновила електропостачання для 110 тисяч родин у Києві після масованої російської атаки, яка пошкодила виробничий майданчик компанії та енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

Через обстріл без світла тимчасово залишалися 140 тисяч киян у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.

Енергетики вже перезаживили об'єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання залишаються ще близько 30 тисяч клієнтів у столиці.

У ДТЕК заявили, що працюють над відновленням світла для них.

У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.