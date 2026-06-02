Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Масована атака знеструмила три райони Києва: більшість уже зі світлом

Артур Крижний — 2 червня, 09:55
Масована атака знеструмила три райони Києва: більшість уже зі світлом
Фото: Getty Images

ДТЕК відновила електропостачання для 110 тисяч родин у Києві після масованої російської атаки, яка пошкодила виробничий майданчик компанії та енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

Через обстріл без світла тимчасово залишалися 140 тисяч киян у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах.

Енергетики вже перезаживили об'єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання залишаються ще близько 30 тисяч клієнтів у столиці.

У ДТЕК заявили, що працюють над відновленням світла для них.

Нагадаємо:

У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

енергетика Київводоканал війна

війна

Масована атака знеструмила три райони Києва: більшість уже зі світлом
РФ пошкодила будівлю податкової на правому березі Києва
Росія б'є по видобутку. Чи вистачить Україні газу і грошей на зиму

Останні новини