Мережа "Фора" отримала в управління магазини "Бадьорий" в Києві та області

Мережа "Фора" бере в управління близько 180 магазинів "Бадьорий" у Києві та Київській області: угода про набуття контролю над оператором мережі вже уклали.

Про це з посиланням на компанію повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

"Мережа "Фора" розширює присутність у Києві та Київській області - бере в управління близько 180 магазинів Бадьорий. ПАТ "ЗНВКІФ "Бенефіт", що входить до Fozzy Group, завершила угоду про набуття контролю над компанією "Недлес", яка є оператором мережі "Бадьорий", – говориться у повідомленні

26 березня 2026 року співвласник Fozzy Group, до складу якої входять мережі Сільпо, Фора, Thrash!, Володимир Костельман отримав дозвіл від Антимонопольного комітету України на набуття контролю над мережею магазинів "Бадьорий".

"Для мережі "Фора" ця угода є частиною стратегії з активного розвитку магазинів "біля дому" та подальшого масштабування бізнесу в сегменті щоденної покупки", – .

Компанія планує посилити присутність у Києві та Київській області, збільшити операційну ефективність завдяки масштабу, а також зробити ще доступнішими для гостей зручний сервіс, готову їжу, каву, товари щоденного попиту та вигідні цінові пропозиції.

Дмитро Фільченков, виконавчий директор "Фора", зазначає, що люди дедалі частіше роблять швидкі щоденні покупки поруч із домом. Їм важливо, щоб було зручно, швидко і за вигідною ціною.

"За даними міжнародних досліджень NielsenIQ та YouGov, convenience-формати сьогодні є одним із найбільш динамічних сегментів ритейлу. Саме тому ми бачимо значний потенціал у розвитку формату "біля дому" та плануємо й надалі масштабувати нашу присутність у цьому сегменті по всій Україні", – зазначив він.

На першому етапі магазини "Бадьорий" продовжать працювати у звичному для гостей форматі.

Подальша інтеграція відбуватиметься поетапно – зі збереженням команди, партнерств і з урахуванням особливостей кожної локації, говориться у повідомленні.

Наразі за даними сайту в мережі "Фора" 398 магазинів.

Нагадаємо:

Раніше власник мережі "Сільпо" Володимир Костельман отримав дозвіл Антимонопольного комітету на набуття контролю над мережею маркетів "Бадьорий".