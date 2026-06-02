СБУ провела обшуки у київського бізнесмена Олександра Спектора у справі про фінансування Медведчука

Вранці 2 червня співробітники Служби безпеки України (СБУ) провели обшуки за місцем проживання відомого київського бізнесмена, співвласника ТРЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора.

Про це повідомляють джерела ЕП.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва дозволив обшук у будинку бізнесмена Олександра Спектора.

Це частина кримінального провадження, яке Головне слідче управління СБУ веде за ознаками фінансування діяльності проти основ національної безпеки та колабораціонізму (ч. 3 ст. 110-2 і ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, викладеною в ухвалі від 29 травня 2026 року, Спектор за попередньою змовою групою осіб через підконтрольні йому суб'єкти господарювання сприяв проросійському громадському діячу Віктору Медведчуку в ухиленні від санкцій – забезпечуючи продовження отримання прибутку від бізнесу на території України.

Як зазначено в ухвалі, зібрані кошти передавалися Медведчуку, який використовував їх для діяльності, спрямованої на підрив суверенітету та зміну меж території України, а також на антиукраїнську пропаганду.

Слідство вважає, що однією з ланок цієї схеми є земельно-майновий комплекс ТРЦ Blockbuster Mall. Його власником зазначено ТОВ "ІнвестБуд Гарант", 90% якого, за матеріалами справи, належить шведській Northwalk AB, а 10% — інвестфонду "Рентал", одним із кінцевих бенефіціарів якого слідство називає Спектора.

В ухвалі також фігурує низка пов'язаних компаній, у тому числі з кіпрською та швейцарською юрисдикціями.

Слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого частково — дозволив відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, корпоративних прав, договорів оренди та бухгалтерських документів за період з лютого 2022 по травень 2026 року.

У частині вилучення окремих платіжних документів щодо орендної плати суд відмовив. Строк дії ухвали – один місяць.

Раніше Спектора повісткою викликали на допит до ГСУ СБУ — як свідка у цьому ж провадженні.