Рада ратифікувала угоду про позику на підтримку України Євросоюзом

Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів.

Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу.

"Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від російської федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС", – говориться у повідомленні.

Раніше Європейський Союз та Україна фіналізували текст Кредитної угоди, необхідної для отримання Києвом 90 млрд євро кредиту у 2026-27 років; документ уже внесли до Верховної Ради для затвердження разом з Меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос", один з пунктів якого передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії.

Раніше повідомлялося, що місія МВФ почала в Україні зустрічі з владою та партнерами в межах першого перегляду програми розширеного фінансування.

Як повідомлялося, співробітники Міжнародного валютного фонду мають оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ і розширенні податкової бази в межах кредиту на 8,1 мільярда доларів.