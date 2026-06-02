Петиція киян про відновлення Лук’янівського ринку зібрала підписи

Петиція з вимогою якнайшвидше відбудувати Лук'янівський ринок, який зазнав руйнувань внаслідок російської ракетної атаки 24 травня 2026 року, набрала необхідні шість тисяч голосів і тепер її офіційно має розглянути міська влада.

Про це повідомляє bzh.life.

У зверненні говориться, що Лук'янівський ринок є не просто комерційним об'єктом, а важливою частиною історії міста, джерелом доступних продуктів для тисяч мешканців Шевченківського району та робочим місцем для десятків підприємців і працівників.

Російський удар зруйнував не лише будівлі, а й звичний устрій життя спільноти, тому відновлення цього простору містяни вважають символом стійкості столиці.

У петиції від міської влади вимагають оперативно оцінити завдані збитки, оприлюднити покроковий план відбудови та знайти на це кошти в міському бюджеті чи залучити міжнародну допомогу.

Окремими пунктами кияни просять підтримати підприємців, які втратили робочі місця, та розпочати відновлювальні роботи у максимально короткі терміни.

Головна ж вимога громади — зберегти історичну та соціальну функцію ринку, не допустивши його ліквідації чи забудови території іншими комерційними об'єктами.

Нагадаємо:

У ніч на 24 травня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".

Ресторан швидкого обслуговування McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська", у Києві відновив роботу після того, як з 24 травня призупинив роботу внаслідок російських ударів по району.