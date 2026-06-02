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Paramount звертається до ЄС за дозволом на придбання Warner Bros

Володимир Тунік-Фриз — 2 червня, 20:40
Paramount звертається до ЄС за дозволом на придбання Warner Bros
Paramount звернувся до ЄС за дозволом викупити Warner Bros

Як свідчить поданий у вівторок до Європейської комісії документ, компанія Paramount Skydance Corp звернулася до антимонопольних органів ЄС за дозволом на придбання Warner Bros Discovery.

Про це повідомляє Reuters.

Запропоноване поглинання вартістю 110 млрд доларів об'єднає дві найстаріші франшизи індустрії розваг, хоча критики, серед яких деякі голлівудські зірки, заявляють, що це може поставити під загрозу робочі місця у кіно- та телеіндустрії.

Комісія, яка виступає в ролі антимонопольного регулятора ЄС, до 7 липня вирішить, чи схвалити угоду з або без компенсаційних заходів, чи розпочати повномасштабне розслідування, якщо у неї виникнуть серйозні занепокоєння.

Paramount готова продати другорядні канали, такі як свої дитячі бренди, щоб усунути будь-які занепокоєння щодо конкуренції, повідомили Reuters з посиланням на джерела.

Американські антимонопольні регулятори, здається, готові схвалити угоду після двогодинної зустрічі в Міністерстві юстиції, повідомило Semafor минулого місяця.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України надав компанії Paramount Skydance Corporation дозвіл на опосередковане набуття контролю над Warner Bros. Discovery.

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Paramount звертається до ЄС за дозволом на придбання Warner Bros
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