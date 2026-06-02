Monobank, Netflix, Viber та інші: у багатьох цифрових сервісів – масштабні збої

У роботі низки цифрових сервісів по всьому світу зафіксовано масштабні збої – сервіси працюють з проблемами чи нестабільно.

Про це свідчать дані Downdetector.

Так, користувачі повідомляють про проблеми з доступом до банківських, телекомунікаційних, хмарних та онлайн-платформ.

Згідно зі звітами користувачів, у роботі Amazon Web Services спостерігаються проблеми.

Надходять скарги на роботу Monobank, ПриватБанку та Ощадбанку, мобільних операторів "Київстар" і "Vodafone Україна", сервісу Google Cloud, YouTube, Netflix, Discord, Zoom, Reddit, соціальної мережі X, месенджера Viber, Microsoft Azure та Starlink.

Користувачі ігрових платформ і сервісів Steam, PlayStation Network, Roblox, інструментів штучного інтелекту Claude і Cursor та інших також повідомляють про збої.

Нагадаємо:

20 квітня користувачі в кількох країнах повідомили про збій у роботі AI-моделей - Gemini, Claude, Copilot, ChatGPT.