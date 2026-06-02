У Росії горить Ільський НПЗ після атаки дронів – ЗМІ

У ніч на 2 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Після удару на території Ільського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.

Джерело: телеграм-канал ASTRA, російський "Інтерфакс" із посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю

Деталі: Російська влада заявила, що займання на Ільському НПЗ сталося внаслідок атаки безпілотників. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також у місті Слов'янськ-на-Кубані уламки дрона впали на територію багатоквартирного будинку. В оперштабі Краснодарського краю стверджують, що ніхто не постраждав.

За підрахунками ASTRA, ця атака стала щонайменше 16-м ударом по Ільському НПЗ від початку повномасштабної війни.

Довідково: Ільський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні РФ і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.

