У Росії горить Ільський НПЗ після атаки дронів – ЗМІ
У ніч на 2 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Після удару на території Ільського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.
Джерело: телеграм-канал ASTRA, російський "Інтерфакс" із посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю
Деталі: Російська влада заявила, що займання на Ільському НПЗ сталося внаслідок атаки безпілотників. За попередніми даними, постраждалих немає.
Також у місті Слов'янськ-на-Кубані уламки дрона впали на територію багатоквартирного будинку. В оперштабі Краснодарського краю стверджують, що ніхто не постраждав.
За підрахунками ASTRA, ця атака стала щонайменше 16-м ударом по Ільському НПЗ від початку повномасштабної війни.
Довідково: Ільський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні РФ і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.
- Ільський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак, що призводило до тимчасового припинення його роботи.
- У ніч на 17 лютого Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ, а також логістичні об'єкти та живу силу на окупованих територіях.
- Перед цим оперштаб Краснодарського краю, російські пабліки та моніторингові канали повідомляли, що у ніч на 17 лютого дрони атакували низку об'єктів у РФ, зокрема Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.