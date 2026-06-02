Сервіси, зокрема monobank, відновлюються після глобального збою

Після глобального збою у роботі платформи хмарних обчислень Amazon Web Service, на потужностях якої працює значна кількість компаній світу, сервіси почали відновлювати свою роботу.

Про це йдеться на сайті DownDetector.

У момент збою ввечері вівторка 2 червня надходили скарги на роботу Monobank, ПриватБанку та Ощадбанку, мобільних операторів "Київстар" і "Vodafone Україна", сервісу Google Cloud, YouTube, Netflix, Discord, Zoom, Reddit, соціальної мережі X, месенджера Viber, Microsoft Azure та Starlink.

Користувачі залишали повідомлення про збої у роботі самого Amazon Web Service, пік яких припав приблизно на 16:30 за київським часом. Причини збою наразі невідомі.

О 18:10 за київським часом про збої у Amazon Web Service повідомляти майже перестали.

Співвласник monobank Олег Гороховський зазначив, що можливо проблема на боці когось з партнерів Amazon Web Service. О 17:49 він зазначив, що банк повністю відновив свою роботу.

