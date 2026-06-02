РФ пошкодила будівлю податкової на правому березі Києва
Під час чергової масованої російської атаки пошкоджень зазнала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.
Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
У будівлі вибиті вікна, зруйновані службові кабінети та інші приміщення. Оцінка наслідків і прибирання ще тривають.
За словами Карнаух, серед працівників постраждалих немає. Обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе.
У ДПС зазначили, що платники можуть отримати послуги в будь-якому іншому Центрі обслуговування платників, оскільки вони працюють за принципом екстериторіальності.
У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.