РФ пошкодила будівлю податкової на правому березі Києва

Під час чергової масованої російської атаки пошкоджень зазнала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Фото: Податкова служба

У будівлі вибиті вікна, зруйновані службові кабінети та інші приміщення. Оцінка наслідків і прибирання ще тривають.

За словами Карнаух, серед працівників постраждалих немає. Обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе.

У ДПС зазначили, що платники можуть отримати послуги в будь-якому іншому Центрі обслуговування платників, оскільки вони працюють за принципом екстериторіальності.

У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.