Українські удари по НПЗ змусили РФ закрити експорт авіапального

Росія заборонила експорт авіапального до кінця листопада після рекордної серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

Про це пише агентство Bloomberg.

За підрахунками агентства, у травні Україна щонайменше 16 разів атакувала російські паливні об'єкти. Дрони били по восьми з десяти найбільших НПЗ Росії. Ярославський НПЗ, співвласниками якого є "Роснефть" и "Газпром Нефть", атакували тричі, а об'єкти "Лукойла" у Нижньому Новгороді та Пермі — по два рази.

Заборона, за задумом, має "захистити внутрішній ринок" перед літнім піком попиту. Для світового ринку вона не стане суттєвим ударом, бо Росія не є великим експортером авіапального.

Атаки вже тиснуть на російську переробку, яка впала до 16-річного мінімуму. Через нижче завантаження НПЗ Москва останніми тижнями наростила експорт сирої нафти, одночасно намагаючись стримати дефіцит пального і ціни на АЗС.

Безпілотники Сил спеціальних операцій уразили потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу у Кіровській області, а також нафтобазу у Ростовській області РФ у ніч на неділю.

У Росії розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.