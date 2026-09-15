Новини 15 вересня: подорожчання проїзду у електричках і обіцянки підвищити мінімалку

Про що сьогодні говорили:

Про атаки на київські АЗС. Російські війська атакували ще два автозаправні комплекси Укрнафти на правому та лівому берегах Києва — працівників і відвідувачів на їхній території не було. На Київщині автозаправні станції отримають доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові.

Про енергетику. У Сумській області росіяни знищили об'єкт генерації потужністю 36,6 МВт.

Про електрички. Укрзалізниця змінює систему тарифів на квитки у приміських поїздах у трьох областях, згодом квитки подорожчають і в інших регіонах України.

Про зарплати. Проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає зростання мінімальної зарплати до 9546 гривень.

Про долар. Згідно з макроекономічним прогнозом уряду, курс долара на кінець 2027 року має становити 48,3 грн за долар.

Про корупцію. САП та НАБУ викрили схему заволодіння пальним Укрнафти та легалізації коштів від реалізації. Також вони викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 137,5 мільйонами грн комунального підприємства "Київський метрополітен".

Про Кравченка. Укрпошта перевіряє оформлення листів із підозрами керівникам НАБУ та працівникам САП, оскільки їх оплатили готівкою всупереч договору компанії з Офісом генпрокурора.

Про нафту. Ціна нафти Brent перевищила $107 за барель через зупинку нафтопроводу Схід-Захід у Саудівській Аравії та нові атаки хуситів, які посилили ризики для постачання з регіону.

Про зв'язок. "Укртелеком" запустив в Україні нового віртуального мобільного оператора U Mobile, який працює на базі ТОВ "ТриМоб".

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