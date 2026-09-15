В Україні запустили нового віртуального мобільного оператора U Mobile

"Укртелеком" запустив в Україні нового віртуального мобільного оператора U Mobile, який працює на базі ТОВ "ТриМоб".

Про це йдеться у повідомленні компанії.

U Mobile працює як віртуальний оператор. Це означає, що компанія не будує власну мережу, а використовує інфраструктуру інших мобільних операторів за комерційними угодами.

Під'єднатися до нового оператора можна через звичайну SIM-картку або eSIM. Зв'язок стає доступним після активації, а оплачений пакет починає діяти з наступного календарного місяця.

У U Mobile запустили лінійку тарифів "Сімка" для фізичних осіб. Вона передбачає два тарифні плани з 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету на місяць.

В обох пакетах також передбачені 500 хвилин для дзвінків по Україні та 15 SMS. Мінімальна вартість тарифів стартує від 360 грн. Оплатити послуги можна одразу на один, три, шість або 12 місяців. За довшої передплати місячна ціна буде нижчою.

Один із тарифів, "Сімка 60", також доступний у пакеті "Оптика+Сімка" від "Укртелекому". Він поєднує мобільний зв'язок U Mobile та оптичний інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Оплачувати обидві послуги можна одним рахунком.

За словами директора "ТриМоб" Олега Бойка, компанія робила тарифи з акцентом на мобільний інтернет. Він пояснює це тим, що користувачі дедалі частіше спілкуються через месенджери і рідше покладаються на звичайні голосові дзвінки.

У компанії також додали, що для чинних абонентів 3Mob нічого не зміниться. Вони й надалі зможуть користуватися своїми тарифами, номерами, балансами та підключеними сервісами. Водночас нових користувачів до тарифів 3Mob більше не підключатимуть. Для них компанія пропонує вже новий бренд U Mobile.

Нагадаємо:

Найбільший в Україні оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" анонсував у соціальних мережах запуск віртуального мобільного оператора U Mobile.