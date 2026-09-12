Газ із Канади до України: Нафтогаз планує маршрут через Балтію

Група "Нафтогаз" підписала меморандум із Kino Aski LNG про можливі довгострокові поставки канадського скрапленого газу в Україну.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Документ підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади. Обсяги та можливі строки постачання Федоренко не назвав.

Сторони оцінюватимуть потенційний попит на канадський LNG у Європі та можливі маршрути його доставки.

Одним із варіантів є використання довгострокових потужностей Нафтогазу на LNG-терміналі у литовській Клайпеді. Компанії також розглянуть інші європейські термінали.

За словами Федоренка, співпраця має розширити перелік джерел газу для України та дозволити закуповувати його на конкурентних умовах.

Нагадаємо:

У липні Нафтогаз та американська Argent LNG підписали меморандум про можливі довгострокові поставки скрапленого газу. Сторони планують опрацювати кілька схем його продажу й доставки.