РФ знову вдарила по двох АЗК Укрнафти у Києві – Нафтогаз

Російські війська вранці 15 вересня атакували ще два автозаправні комплекси Укрнафти на правому та лівому берегах Києва — працівників і відвідувачів на їхній території не було.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Після оголошення повітряної тривоги обидва комплекси припинили роботу, а персонал перейшов до укриттів.

"Ми зупиняємо роботу АЗК під час кожної повітряної тривоги — без винятків. Це наш протокол безпеки", — наголосив Федоренко.

Інформації про масштаби пошкоджень заправних комплексів він не навів.

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Нагадаємо:

11 вересня російські реактивні дрони атакували два АЗК Укрнафти на Троєщині та Почайній. По одному з об'єктів росіяни завдали повторного удару.

6 вересня війська РФ атакували чотири заправні комплекси Укрнафти у трьох областях.