РФ знову вдарила по двох АЗК Укрнафти у Києві – Нафтогаз
Російські війська вранці 15 вересня атакували ще два автозаправні комплекси Укрнафти на правому та лівому берегах Києва — працівників і відвідувачів на їхній території не було.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
Після оголошення повітряної тривоги обидва комплекси припинили роботу, а персонал перейшов до укриттів.
"Ми зупиняємо роботу АЗК під час кожної повітряної тривоги — без винятків. Це наш протокол безпеки", — наголосив Федоренко.
Інформації про масштаби пошкоджень заправних комплексів він не навів.
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Нагадаємо:
11 вересня російські реактивні дрони атакували два АЗК Укрнафти на Троєщині та Почайній. По одному з об'єктів росіяни завдали повторного удару.
6 вересня війська РФ атакували чотири заправні комплекси Укрнафти у трьох областях.