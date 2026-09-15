Мінімалка зросте на 10%, а ВВП на 1,3% – проєкт бюджету

Стало відомо на скільки зросте мінімалка та ВВП у 2027 році

Проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає зростання мінімальної зарплати до 9546 гривень. Згідно з макроекономічним прогнозом уряду, реальний ВВП наступного року зросте лише на 1,3%.

Про це йдеться у проєкті Державного бюджету на 2027 рік, який є у розпорядженні ЕП. Кабінет міністрів має затвердити його 15 вересня.

Так, мінімальна зарплата зросте з 8647 грн до 9546 грн - на 10,4%. Водночас у макроекономічному прогнозі передбачають, що середньомісячна зарплата зросте з 30 088 грн до 34 409 грн.

Реальне ВВП у 2027 році має зрости на 1,3%.

Нагадаємо:

За словами премʼєра Сергія Корецького, ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

На початку вересня уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони.

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що через затримку необхідних голосувань Україна ризикує втратити частину $29,5 млрд міжнародного фінансування.

Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити закони, від яких залежить надходження коштів до держбюджету на виплати й оборону.