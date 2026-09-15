Росія знищила чверть енергогенерації Сумщини, уразивши один об'єкт

У Сумській області повторні російські удари знищили об'єкт генерації потужністю 36,6 МВт, який належить одному з учасників Асоціації суб'єктів розподіленої та маневрової генерації (АСРМГ).

Про це асоціація повідомила у Facebook.

Кілька днів тому об'єкт уже зазнав влучання, а в понеділок в нього поцілили ще тричі.

Загальна потужність генерації в Сумській області – близько 145 МВт. Втрата цього об'єкта забрала приблизно чверть цього обсягу.

"Розподілена генерація розвивалася в Україні як відповідь на вразливість великих енергоблоків: менші об'єкти складніше вразити, а втрата одного з них не зупиняє постачання в масштабах регіону. Сумщина показує межу цієї логіки.

Коли сумарна потужність області невелика, кожен окремий об'єкт стає системно значущим, а його втрата одразу відчутна в балансі", – пишуть в АСРМГ.

В асоціації також зазначили, що в прифронтових областях будівництво нової генерації та відновлення знищених потужностей відбуваються паралельно.

У результаті значна частина нових мегаватів, які вводить бізнес, фактично йде не на збільшення сумарної потужності, а на заміщення втраченої генерації.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися взаємно не завдавати ударів по енергетичних об'єктах.