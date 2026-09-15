Нафта перевищила $107 через зупинку саудівського нафтопроводу

Нафта відреагувала на нові атаки на Близькому сході

Ціна нафти Brent перевищила $107 за барель через зупинку нафтопроводу Схід-Захід у Саудівській Аравії та нові атаки хуситів, які посилили ризики для постачання з регіону.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 1,3% - до $107,05 за барель. Американська WTI зросла на 1,51%, до $102,92 за барель. Напередодні обидві марки додали понад 1%.

У понеділок єменські хусити атакували ракетами та безпілотниками військову авіабазу Хаміс-Мушайт на півдні Саудівської Аравії. За їхньою заявою, цілями стали ангари, радіолокаційні системи, злітні смуги та склади боєприпасів.

Кількома днями раніше атака, в якій Ер-Ріяд звинуватив підтримувані Іраном угруповання в Іраку, зупинила саудівський нафтопровід Схід-Захід. Він дозволяє спрямовувати нафту до Червоного моря в обхід заблокованої Ормузької протоки.

Саудівська Аравія транспортувала цим маршрутом близько 4 млн барелів на добу - приблизно 4% світового постачання. За оцінками покупців і трейдерів, без відновлення нафтопроводу королівство може вже найближчими днями почати вичерпувати доступні для експорту запаси.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія тимчасово зупинила нафтопровід Схід–Захід після атаки дронів, створивши новий ризик для світових поставок нафти та цін на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп вважає, що за атакою, яка зупинила саудівський нафтопровід Схід–Захід, імовірно стоїть Іран.