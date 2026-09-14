"Не пауза до виборів": Зеленський назвав умову відмови від ударів по енергетиці РФ

Україна готова до взаємної відмови від ударів по енергетичних об'єктах, якщо партнери гарантують, що Росія припинить атаки на українську енергетику, критичну інфраструктуру, логістику та рух продовольства.

Про це Володимир Зеленський заявив у повідомленні.

За його словами, Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість, яка захистить продовольство, енергетику та інші базові елементи життя.

Президент зазначив, що Росія щодня атакує українські енергооб'єкти, портову інфраструктуру, логістику, склади продовольства та фармацевтики. Водночас Київ не впевнений, що Москва готова дотримуватися будь-яких домовленостей.

"Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що така домовленість має бути довгостроковою і не перетворитися на тимчасову паузу для Росії перед її "виборами" та послабленням напруги на паливному ринку.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися взаємно не завдавати ударів по енергетичних об'єктах.