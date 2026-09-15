Кабмін прогнозує долар по 48 грн на кінець 2027 року

Курс долара на кінець 2027 року має становити 48,3 грн за долар.

Про це йдеться у макроекономічному прогнозі уряду, який є у розпорядженні ЕП.

Прогнозований курс долара має зрости з 44,6 гривні за долар (на 15 вересня 2026 року) до 48,3 грн за долар на кінець 2027 року.

Середньорічний курс долара у 2027 році становитиме 47,1 грн, йдеться у прогнозі уряду.

Важливо наголосити, що значення курсу – розрахункове і майже ніколи не справджується.

Нагадаємо:

Розрахунковий показник курсу долара, на якому Мінфін будував бюджет 2026 року, закладали на рівні 45,7 грн.

Проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає зростання реального ВВП на 1,3%, а також зростання мінімальної зарплати до 9546 гривень.

За словами премʼєра Сергія Корецького, ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

На початку вересня уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони.

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що через затримку необхідних голосувань Україна ризикує втратити частину $29,5 млрд міжнародного фінансування.

Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити закони, від яких залежить надходження коштів до держбюджету на виплати й оборону.