Нафта підскочила на $4 після атаки на життєво важливий саудитський нафтопровід

Станом на 11:45 у понеділок ціна на нафту марки Brent піднялася на 3,23% до 108 дол. за барель порівняно з п'ятницею, а на WTI – на 3,09% до 103,1 дол. за барель.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Reuters повідомляє, що це пов'язано з новими ударами по енергетичній та цивільній інфраструктурі Саудівської Аравії, а також із новими іранськими атаками на судна в Перській затоці.

Зокрема єменські хусити атакували саудівський нафтопровід "Схід-Захід", який дозволяє переспрямувати нафтовий експорт з країни в Червоне море, обійшовши небезпечну Ормузьку протоку.

Після цього роботу нафтопроводу призупинили, що ставить під загрозу до 4% світових вантажів нафти. Наразі незрозуміло, наскільки серйозними є пошкодження та як довго нафтопровід залишатиметься поза експлуатацією.

Джерела Reuters повідомили агентству, що через виведення трубопроводу з експлуатації запаси в саудівському порту Янбу на Червоному морі вистачить лише на 5-7 днів експорту.

Також в Ормузькій протоці було атаковане судно: почалася пожежа, екіпаж евакуювали, повідомило в неділю британське агентство з морської безпеки UKMTO.

Іран заявив, що одна людина загинула, а четверо членів екіпажу отримали поранення на борту іранського торгового судна, яке було вражене біля його узбережжя.

Крім того, єменські хусити у п'ятницю захопили стратегічний острів Перім у Баб-ель-Мандебській протоці, посиливши контроль над ще одним ключовим логістичним коридором, через який проходить 4-5% нафтових вантажів світу.

Минулого тижня через ці перебої ціни на нафту підскочили на 8%, вперше з липня перевищивши позначку в 100 доларів.

Нагадаємо:

США скоротили військове прикриття танкерів в Ормузькій протоці до двох часових вікон на добу після посилення нічних атак Ірану.