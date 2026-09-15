У Києві вкрали 137 мільйонів на подарованих Варшавою вагонах метро – НАБУ/САП

НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 137,5 мільйонами грн комунального підприємства "Київський метрополітен" на транспортуванні подарованих Варшавським метрополітеном вагонів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ та САП.

До організації схеми, за інформацією УП, був залучений, зокрема, колишній начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен зголосився безоплатно передати КП "Київський метрополітен" 60 вагонів метро, оплатити доставку мав Київ.

Для організації доставлення комунальне підприємство у 2023 році провело низку тендерів на закупівлю транспортно-експедиційних послуг. Перемогу в них здобула наперед визначена компанія, яка запропонувала транспортування за значно завищеною ціною на загальну суму 190 млн грн.

Після отримання оплати для приховування схеми кошти з рахунку компанії переказали на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном.

Надалі вже закордоном ділки знайшли фірму, яка погодилась виконати роботи з перевезення за 51,8 мільйона гривень, 137,5 млн грн, учасники схеми залишили собі.

Про підозру повідомили:

колишньому посадовцю КП "Київський метрополітен";

трьом службовцям КП "Київський метрополітен";

двом співорганізаторам злочину;

директору підконтрольної компанії.

Нагадаємо:

У 2024 році Bihus.Info викрили численні порушення у декларуванні майна Віктора Брагінського. Зокрема, журналісти знайшли в деклараціях родичів директора Київського метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Після розслідування Брагінський звільнився.