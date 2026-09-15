На Київщині АЗС допустять до військової системи відстеження загроз

Влучання в АЗС "Укрнафти" в Оболонському районі Києва

На Київщині автозаправні станції отримають доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, відповідне рішення ухвалила Ради оборони Київщини та за координації КОВА.

Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози, зазначив він.

"Простими словами: АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки", – пояснив Ткаченко.

Він додав, що нові атаки ворога показують, що АЗС та інші обʼєкти паливної інфраструктури перебувають під загрозою.

"Наше завдання — дати субʼєктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони могли бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати", – наголосив очільник адміністрації.

Нагадаємо:

Російські війська вранці 15 вересня атакували ще два автозаправні комплекси Укрнафти на правому та лівому берегах Києва — працівників і відвідувачів на їхній території не було.

11 вересня російські реактивні дрони атакували два АЗК Укрнафти на Троєщині та Почайній. По одному з об'єктів росіяни завдали повторного удару.

Президент України доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики та пообіцяв забезпечити більше РЕБ для захисту інфраструктури, на якій Росія зосередила удари.