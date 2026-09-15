Викрито масштабну тіньову схему із пальним Укрнафти: кому вручили підозру

САП та НАБУ викрили схему заволодіння пальним Укрнафти, контрольний пакет акцій якої належить державі, та легалізації коштів від реалізації.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними УП, підозру отримали бізнесмен Михайло Кіперман, колишній голова правління "НПК-Галичина" Богдан Барадний, співвласник ТОВ "Рожнятівнафта" Євген Кричевський, колишній віцепрезидент ПАТ "Укрнафта" Фелікс Луньов та заступник голови правління ПАТ "Укртатнафта" з комерційних питань Андрій Пінчук.

Серед учасників організованої групи – два організатора – "один з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України", та "акціонер низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності", говориться у повідомленні.

Також серед учасників – тодішній віцепрезидент ПАТ "Укрнафта", голова правління та його заступник з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

"Про підозру повідомлено чотирьом співучасникам за першим епізодом злочинної діяльності. Стосовно ще однієї особи, яка є громадянином іноземної держави, складено письмове повідомлення про підозру та направлено до іноземної держави для вручення в порядку міжнародного співробітництва", – говориться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2017–2020 роках члени бізнес-групи "розробили та реалізували перший етап багатоепізодної схеми заволодіння нафтопродуктами, що належали ПАТ "Укрнафта".

За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн.

Спочатку, за рішенням учасників організованої групи, нафтопродукти передавали з ПАТ "Укрнафта" підконтрольній компанії за договорами комісії для реалізації.

Після цього частина нафтопродуктів реалізовувалась на інші пов'язані фірми для подальшого роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС.

Гроші від продажу всупереч вимогам закону та договорів не повертались ПАТ "Укрнафта", а перераховувались на користь підконтрольних організованій групі компаній, зокрема за кордоном.

Для приховування бенефіціарів (керівників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттсу і Невісу та Британських Віргінських Островів.

"Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20 % усього пального, проданого на АЗС ПАТ "Укрнафта" під час реалізації схеми", – зазначено у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу Служби безпеки України.

"Разом із цим на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування", – зазначають детективи.

За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.

"Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину", – зазначено у повідомленні.

Досудове розслідування за цими фактами триває. Досліджуються обставини заволодіння майном ПАТ "Укрнафта" у подальші періоди.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо розкрадання державної електроенергії НЕК "Укренерго" на понад 716 мільйонів гривень. Кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, Михайла Кіпермана.

Раніше повідомлялося, що ексголову правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт" заочно судитимуть у справі про привласнення 2,2 млрд грн "Укрнафти".