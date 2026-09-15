Проїзд у електричках подорожчав: Укрзалізниця змінила модель ціноутворення
З 15 вересня "Укрзалізниця" змінює систему тарифів на квитки у приміських поїздах у трьох областях, згодом квитки подорожчають і в інших регіонах України.
Про це повідомили у АТ "Укрзалізниця".
Укрзалізниця переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах, говориться у повідомленні.
"Ми переходимо на шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду", – повідомив залізничний оператор.
Діятиме така тарифна сітка:
- до 50 км — 30 грн;
- 51–90 км — 55 грн;
- 91–130 км — 75 грн;
- 131–170 км — 95 грн;
- 171–250 км — 115 грн;
- понад 250 км — 150 грн.
Нові тарифи запроваджують поступово. З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня — в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом нова система працюватиме і в інших регіонах України.
Читайте також: Заплатять усі: Укрзалізниця підвищує вантажні тарифи для бізнесу
"Наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною", – пояснили в Укрзалізниці.
"Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень", – зазначено у повідомленні.
Залізничний оператор очікує, що зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду.
"Пасажири, які їздять на максимальні відстані в межах своїх тарифних зон, взагалі не відчують збільшення вартості проїзду", – запевняють в Укрзалізниці.
Нова система також дозволить зберегти діючі приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів, додали у компанії.
Нагадаємо:
Раніше Укрзалізниця переглянула вартість проїзду Київською кільцевою електричкою: з 22 липня вартість квитка становитиме від 30 до 37 гривень, в залежності від того, як саме відбувається оплата.
Раніше повідомлялося, що з 1-го вересня працівникам Укрзалізниці на 10–15% підвищать зарплати, більші суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників.