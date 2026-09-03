Новини 3 вересня: російські атаки на бізнес, розлучення у "Дії" та підвищення тарифів на воду у Києві

Про що сьогодні говорили

Про атаки на бізнес. Внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Внаслідок російського удару по Дніпру 3 вересня загорілися склади логістичної компанії, декілька людей дістали поранення.

Ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення Нової пошти у Дніпрі: загинув один співробітник компанії, ще п'ятеро отримали осколкові поранення.

На Київщині наслідок російської атаки сталася пожежа: за даними УП, ворог завдав ударів по заводу Coca-Cola.

Про продукти. Міністр агрополітики Тарас Висоцький заявив, що підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується.

Про розлучення онлайн. В Україні запустили онлайн-розірвання шлюбу в застосунку "Дія" для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей.

Про тарифи на воду. Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривень за кубометр.

Про транспорт. Щодня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання в Києві на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту, там, де це технічно можливо, світлофори перемикатимуть у режим "Усім червоний".

Ексклюзив ЕП:

Без контролю нема "Сенсу". Розслідуючи корупцію в держбанку, головне – не вийти на самого себе

2 вересня відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки, під час якого розглядалося питання призначення наглядової ради "Сенс банку" та порушень, допущених підрозділами фінансового моніторингу установи.

ЕП переповідає ключове, що прозвучало під час того засідання, а також все, що відомо про можливе використання державного "Сенс банку" представниками влади для особистих потреб.

Шахраїв просять передзвонити. Попри блокування 170 тисяч номерів українці досі отримують спам-дзвінки

У жовтні 2025 року ринок електронних комунікацій почав жити за новими правилами. За три місяці до цього їх затвердив Кабмін. Головна мета змін – захистити абонентів від нав'язливих рекламних дзвінків та смс-повідомлень.

Чи стало спам-дзвінків менше і наскільки простіше зараз з ними боротися? Щоб зрозуміти, як працюють нові правила і що змінилося на ринку, ЕП звернулася до Мінцифри як одного з ініціаторів змін та до мобільних операторів.