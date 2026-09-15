"Укрпошта" перевірить листи Кравченка з підозрами керівникам НАБУ і САП

"Укрпошта" перевіряє оформлення листів із підозрами керівникам НАБУ та працівникам САП, оскільки їх оплатили готівкою всупереч договору компанії з Офісом генпрокурора.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За даними компанії, Руслан Кравченко відправив рекомендовані листи 13 вересня. На оприлюднених ним чеках видно, що за відправлення заплатили готівкою безпосередньо у відділенні.

В "Укрпошті" заявили, що договір з Офісом генпрокурора передбачає безготівкову оплату. Такий порядок також пов'язаний із вимогами Бюджетного кодексу щодо фінансування бюджетних установ.

Компанія звернулася по офіційні роз'яснення та перевіряє обставини оформлення листів. Подальше їх опрацювання відбуватиметься відповідно до законодавства і правил надання поштових послуг.

В "Укрпошті" також наголосили, що не можуть розкривати деталі відправлень через гарантовану Конституцією таємницю листування.

Нагадаємо:

Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

Водночас 14 вересня генпрокурор заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген", щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.

Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі. Генпрокурор також оприлюднив повідомлення, що поїхав у відрядження.