Uber звільняє 10% працівників по всьому світу

Компанія Uber скорочує близько 3 300 робочих місць, або 10% свого персоналу по всьому світу, щоб зменшити кількість управлінських рівнів та перерозподілити витрат на напрямки спільних поїздок, доставлень та роботаксі.

Про це пише Bloomberg.

Генеральний директор компанії Дара Хосровшахі оголосив про ці зміни в електронному листі, зазначивши, що зростання Uber за останні роки призвело до появи більшої кількості рівнів управління, необхідності додаткової координації та фрагментації власності.

Також з'явилися структури, які мали сенс, коли бізнес був меншим, але вже не відповідають сучасним потребам компанії.

За його словами, скорочення зменшить кількість керівників у компанії на 20% – декого з них переведуть на посади рядових співробітників. Компанія не повідомила, який саме відсоток керівників буде звільнено. Скорочення також стосуватимуться і рядових працівників.

Керівництво також скорочує кількість мікрокоманд з одним або двома членами приблизно на 50% та зменшує кількість співробітників, які знаходяться на відстані понад семи рівнів управління від CEO.

Крім того, Uber оптимізує свої основні інженерні, наукові та логістичні підрозділи, зокрема об'єднує три операційні команди, що відповідають за ресторани, роздрібну торгівлю та власну службу доставлень під чужим брендом.

Компанія також встановлює, що відтепер лише близько 1% співробітників зможуть працювати віддалено.

Зі слів Хосровшахі, ці зміни дозволять заощадити кошти, які Uber планує реінвестувати у розвиток, інновації та ті напрямки, що матимуть найбільше значення в найближчі роки.

Він додав, що, окрім модернізації основного бізнесу та роботи над створенням "автономного майбутнього", будуть збільшені інвестиції у водіїв, кур'єрів та партнерів по всьому світу.

Ці звільнення можуть принести компанії щорічну економію в розмірі від 1,5 до 2 млрд дол. Нещодавно Uber пообіцяла виділити понад 10 млрд доларів на партнерські проєкти з розвитку роботаксі в найближчі роки.

Нагадаємо:

У серпні Uber зіткнулася в Європі з найбільшим фінансовим покаранням у своїй історії. Нідерландський регулятор із захисту даних Autoriteit Persoonsgegevens (AP) наклав на компанію штраф у розмірі 824,9 мільйона євро за порушення правил Загального регламенту ЄС із захисту даних (GDPR).