Новини 9 квітня: корупція в "Укрзалізниці"

Про знищене відділення "Нової пошти": у ніч на 9 квітня російські війська атакували Запоріжжя та область, унаслідок чого ударний дрон РФ знищив відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці.

Про "Укрзалізницю": заступника керівника одного з департаментів "Укрзалізниці" затримали за підозрою у вимаганні хабаря з підприємця та обіцянці "допомогти" з вивільненням площ і розширенням бізнесу.

Про газ: відповідно до базового сценарію, на початок опалювального сезону 2026/27 в підземних сховищах газу планується накопичити 14,6 млрд куб. м газу.

Про Дубілета: Вищий антикорупційний суд підтримав позицію прокурора та звернувся з клопотанням про екстрадицію ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого обвинувачують у розтраті 8,4 млрд грн банку.

Про інфляцію: в Україні інфляція на споживчому ринку в березні зросла до 1,7%, в лютому вона була на рівні 1%, в січні – 0,7%.

Про Деркача: у Конча-Заспі на Київщині правоохоронці викрили схему привласнення особливо цінних земель: екснапдеп та його спільники незаконно приватизували землі, обійшовши повноваження Київської міської ради.

Про РФ: у квітні доходи Росії від найбільшого окремого нафтового податку подвояться до 9 млрд доларів через нафтогазову кризу, спричинену атакою США та Ізраїлю на Іран.

Про "мережу енергетичних сот": Україна створює мережу "енергетичних сот" – автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.

Про графіки відключень світла: у пʼятницю 10 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про "Родовід Банк": Вищий антикорупційний суд виніс вирок у справі колишнього голови правління "Родовід Банку", який збанкрутував через оборудку бізнесу Дмитра Фірташа.

Ексклюзив ЕП:

Під Подолом тріщить. Київ витратить майже 2 мільярди гривень на ремонт тунелю метро

Синя гілка столичного метро пережила підтоплення між станціями "Деміївська" та "Либідська", тепер настала черга Подолу. Чим особливі роботи на новій ділянці?