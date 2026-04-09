Генпрокурор розповів про схему, за якою екснардеп Деркач отримав землі заповідника

У Конча-Заспі на Київщині правоохоронці викрили схему привласнення особливо цінних земель: екснапдеп та його спільники незаконно приватизували землі, обійшовши повноваження Київської міської ради.

Про це у Телеграм повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор не назвав ім'я, але за даними ЕП у правоохоронних органах, ідеться про екснардепа Андрія Деркача.

"Колишній народний депутат України від "Партії регіонів", а нині сенатор РФ, у 2010 році накинув оком на особливо цінні землі лісового фонду у заповідній зоні "Конча-Заспи" на березі Дніпра", – розповів Кравченко.

Йдеться про 23 ділянки площею в 41,5 га, які на момент вчинення злочину оцінювалися у понад 595 млн. грн, уточнив він.

За словами генпрокурора, для їх привласнення "парламентар-зрадник використав свій тодішній вплив і вступив у змову з тодішнім головою Обухівської районної державної адміністрації та начальником одного з управлінь місцевого Держкомзему".

Територія ландшафтного заказника фактично належала місту Києву, проте учасники оборудки оформили документи так, ніби земля була розташована в межах сусідньої селищної ради Обухівського району Київської області.

"Це дозволило голові районної адміністрації винести незаконне розпорядження про передачу землі у приватну власність, обійшовши повноваження Київської міської ради", – пояснив Кравченко.

Генпрокурор також вказав, що для реалізації плану учасники схеми залучили 23 підставних осіб: водіїв, охоронців та інший персонал екснардепа. На них оформили державні акти про відведення земель нібито для ведення особистого селянського господарства.

"Далі впродовж восьми років землю легалізували через серію фіктивних перепродажів і власниками заповідних ділянок стали афілійовані особи колишнього депутата та посадовця РДА", – зазначив Кравченко.

За його словами, наразі колишнього Голову Обухівської РДА затримано та повідомлено про підозру, іншим двом учасникам схеми повідомлено про аналогічну підозру заочно – вони перебувають за кордоном. Здійснюються заходи щодо їх оголошення у міжнародний розшук.

"До суду подано клопотання про арешт арешт майна підозрюваних та їх афілійованих осіб. Екснардеп також обвинувачується у державній зраді та незаконному збагаченні", – зазначив Кравченко.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.