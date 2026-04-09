ВАКС звернувся з клопотанням про екстрадицію Дубілета у справі ПриватБанку

Вищий антикорупційний суд підтримав позицію прокурора та звернувся з клопотанням про екстрадицію ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого обвинувачують у розтраті 8,4 млрд грн банку.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Рішення суду не було одностайним: одна суддя із колегії висловила окрему думку про те, що вважає процедуру екстрадиції наразі недоцільною, говориться у повідомленні.

Також суд очікує висновок міграційної служби стосовно громадянства Олександра Дубілета (батько ексміністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета).

"Сам Дубілет до засідань долучається дистанційно і сьогодні заявив, що прокурор "перєпутал суд с шоу в циркє", і такі "фокуси" на його совісті", – розповідає TI Ukraine.

За останньою інформацію, Дубілет перебуває в Ізраїлі. ВАКС раніше заочно заарештував його. Водночас дане рішення є лише першим кроком у процедурі його фактичного повернення до України, говориться у публікації.

Під час судового розгляду один із захисників запитав прокурора, чи має він намір об'єднувати цю справу із провадженням щодо бізнесмена Ігоря Коломойського.

Прокурор відповів, що вони не пов'язані. Проте захист анонсував, що все одно подаватиме відповідне клопотання, розповідає TI Ukraine.

Колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета та його інших топменеджерів обвинувачують у розтраті 8,4 млрд грн банку. Справа містить три епізоди, пов'язані із виведенням активів з банку напередодні його націоналізації у грудні 2016 року.

Нагадаємо:

У серпні минулого року Вищий антикорупційний суд провів підготовче судове засідання та призначив до судового розгляду справу Приватбанку щодо виведення топменеджментом банку 8,2 млрд грн.

Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти олігарха Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому Суді Лондона.